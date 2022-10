Felipeh Campos pede demissão da RedeTV e revela o motivo

O colunista afirma que está deixando a emissora para não virar as costas para um sonho seu.

Na noite de ontem (03), o jornalista Felipeh Campos, publicou em seu instagram um vídeo onde revela ter pedido demissão da RedeTV e explica os motivos que o levaram a tomar tal decisão.

Felipeh revela que irá lançar uma linha de produtos e que devido a extensa agenda de compromissos desse lançamento, acha injusto a sua falta de compromisso com o programa ‘A Tarde é Sua’, no qual fazia parte. “Tive que escolher, ou fazer o lançamento ou ficar no A Tarde é Sua, e não poderia virar as costas para um sonho que é meu”.

Com o coração apertado, o colunista afirma: “Existem momentos na vida em que a gente fica entre a cruz e a espada. Que precisamos, realmente, seguir o nosso caminho e fazer aquilo que o nosso coração pede, mesmo às vezes ele chorando e sangrando. Temos que tomar decisões”.