Felipe Neto relembra início da carreira: “Eu só falava palavrão”

O influenciador foi questionado em como conseguia se comunicar com diversos públicos ao mesmo tempo

Felipe Neto esteve no PodPah e não deixou de contar detalhes sobre sua carreira na internet. Ele relembrou que tudo foi alavancado pelo boom da internet e que a forma de chocar gerou o buzz necessário para o início ser fantástico e levar nomes ao patamar de hoje.

“Eu não faço ideia como eu faço isso, eu não falava com criança, meus vídeos antigos eu só falava palavrão, muita piada sexual, no início”, disse.

Ele ainda completa: “Você descreveu um fenômeno que aconteceu no entretenimento do Brasil, chocou. Lá nos Estados Unidos já tinham programações de pornigrafia e palavrão, quando chegou no Brasil, a Globo tinha cortado o linguajar da rua para priorizar os anunciantes. Quando surgiu a internet, todo mundo começou a ver a parada, tudo adolescente e não criança”, finalizou.