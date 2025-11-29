Feicorte 2026 explode em expansão internacional e reposiciona a pecuária brasileira no centro do agronegócio mundial

A Feicorte 2026 não chega ela desembarca, meu amor. Ela se impõe, ela ocupa, ela domina. Lançada em São Paulo com pompa, estratégia e uma passarela de autoridades do agro, a nova edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne já nasce com o dobro de ambição: expansão internacional, experiência repaginada e um modelo de negócios que promete virar referência no setor.

Após reunir mais de 16 mil visitantes em 2025, em Presidente Prudente, a feira agora mira fronteiras e sobe ao palco global com o tema “O Boi Brasileiro: Um Mundo de Oportunidades” um recado direto de que o Brasil cansou de ser coadjuvante e assumiu, de salto 15, a posição de protagonista da pecuária mundial.

A planta da Feicorte 2026 foi reconstruída do zero para otimizar fluxo, conectar visitantes e transformar demonstrações e negócios em experiências. A presidente da feira, Carla Tuccilio, definiu a nova fase com três pilares:

força, porque representamos o maior rebanho comercial do planeta;

brasilidade, porque nossa genética e produção são únicas;

inovação, porque o futuro exige tecnologia, precisão e sustentabilidade.

E ela entrega tudo isso com brilho.

Pela primeira vez, a feira expande oficialmente suas fronteiras: a Feicorte Paraguai estreia em março de 2026, abrindo caminho para uma articulação continental da cadeia da carne.

E não para por aí porque ninguém segura uma pecuária que sabe ser fitness: a organização anunciou a 1ª Feicorte Run, marcada para 21 de junho, com participação do ultratriatleta Alessandro Medeiros, defensor da dieta 100% carnívora.

A Feicorte fica, assim, entre o músculo, a proteína, a saúde e o espetáculo. Logo no primeiro dia, estreia o Primeiro Leilão Multiraças Estrelas da Feicorte, um marco para o mercado premium de genética bovina.

Junto dele, o Shopping Seleção Feicorte, em parceria com a Erural, fortalece o ambiente de negócios e atende a uma demanda crescente do setor.

O Fórum Feicorte de 2026 promete ser o mais robusto da história do evento, reunindo especialistas globais para discutir genética, nutrição, sustentabilidade, manejo e o papel do Brasil na segurança alimentar internacional. Entre as confirmações já anunciadas está a do pesquisador Luís Silva, da Thellus Agriculture, que atua com mais de sete milhões de cabeças de gado na América do Norte, América Central e Europa.

É a agenda global entrando de vez no coração da pecuária brasileira.

Desde o retorno em 2024, quando recebeu 8 mil pessoas, a Feicorte cresceu sem parar. Em 2025, pulou para 16 mil visitantes, consolidando-se como um dos mais importantes pontos de integração do setor.

Nos cinco dias da edição mais recente, cerca de cinco toneladas de carne foram servidas em ativações gastronômicas que aproximaram o público do universo da pecuária provando que o agro não só alimenta: ele emociona, ele conecta, ele movimenta.