Fãs de Dua Lipa resgatam antigo tweet dela dizendo #ELENÃO nas redes sociais  

Socorrooo! Amigas, eu estava aqui bem plena fazendo meu skincare e separando alguns acessórios que usarei no show da Dua Lipa esta noite, quando a minha amiga do Leme me manda o print de uma publicação que a gata fez em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a cantora republicou uma postagem Peter Meiszner , um político canadense,que comentava sobre o ex- presidente Jair Bolsonaro. Então, a diva pop colocou a seguinte legenda em caixa alta: #ELENÃO.

Segundo os internautas, o fato dela está se apresentando no Brasil no mesmo dia em que o ex-político foi preso pela Polícia Federal é uma coincidência das grandes.

No ano de 2018, Dua Lipa causa um verdadeiro alvoroço nas redes sociais envolvendo principalmente seus fãs brasileiros após usar o Twitter para se posicionar contra o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) usando a hashtag #EleNão.