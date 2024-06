Farofa da Gkay será aberta ao público

Ela prometeu e está entregando! Gkay já disse que tinha vontade de abrir a Farofa para o público e parece que esse vai ser o primeiro ano que teremos o festival da influenciadora. Por meio do seu Instagram pessoal,ela revelou que os ingressos serão vendidos para quem quiser participar.

“Serão vendidos para um público de cinco mil pessoas”. Ela revelou ainda que os preços dos convites estão sendo analisados. “Não sei se vão preferir o pacote ou comprar o dia”. “Quero ir com calma, vai ser o primeiro ano, mas escrevam o que estou dizendo: um dia seremos um dos maiores festivais do Brasil”, garantiu a paraibana, afirmando que a Farofa em 2024 contará com surpresas.

No ano passado, a festa deu o que falar nas redes sociais em decorrência da pegação entre os casais formados durante a farra, na presença de Marlon Wayans, ator de As Branquelas.