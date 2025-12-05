FARM Futura: a nova linha que coloca as meninas de 8 a 14 anos no centro da moda com charme, atitude e alegria

Amores, segura esse arco-íris porque a FARM Rio e a Fábula fizeram uma daquelas collabs que brilham mais que vitrine de shopping em novembro. Elas apresentaram a FARM Futura, uma linha pensada para meninas de 8 a 14 anos que estão crescendo, se descobrindo e começando a escrever o próprio estilo com letra cursiva e muita personalidade. O momento entre infância e adolescência finalmente ganhou roupa à altura, e eu já tô aplaudindo de pé.

A FARM Futura nasce como resposta à nova geração que não se sente mais encaixada na moda infantil da Fábula, mas que também ainda não quer pular para as peças adultas da FARM Rio. É o meio-termo mais doce da moda, a ponte entre o era uma vez e o tô pronta pro mundo.

A proposta é criar um elo entre a infância e a vida adulta com peças que respeitam o tempo de cada menina e fortalecem a autoestima. Foto: divulgação

Mais do que uma coleção, é um olhar carinhoso para essa fase de descobertas. A ideia é criar peças que respeitem o tempo de cada menina, fortalecendo autoestima, autenticidade e a liberdade de ser quem elas são, sem pressa, sem rótulo, sem pressão. E como disse Marta Rodrigues, diretora criativa da Fábula e da FARM Futura, criar para esse momento é um desafio grande e lindo, porque essa geração vive online, se inspira no coletivo e sente tudo com intensidade poética.

A coleção foi pensada como um abraço de amigas. Amigas que se apoiam, que descobrem juntas, que riem forte e que sabem o poder de uma estampa bem escolhida. Cada peça carrega conforto, tecidos leves, movimento e modelagens que acompanham o corpo em transformação. Nada de antecipar etapas. Nada de fazer criança parecer adulta. Aqui quem manda é a própria menina.

Com uma linguagem mais jovem, FARM Futura traduz o estilo de vida dessa geração. Foto: divulgação

Até a etiqueta entrou no clima. Traz só a florzinha da Fábula e o tamanho, sem nome escrito, sem marca gritando no peito. Um gesto simbólico para essa geração que não quer rótulo, quer espaço para existir.

A inspiração vem da FARM Rio, claro. Mas com linguagem mais jovem, mais livre, mais cheia de brilho próprio. FARM Futura traduz esse estilo de vida coletivo, criativo, conectado, mas sempre com personalidade. Mais que uma nova grade de tamanhos, é um novo jeito de olhar para essa fase da vida. E olha, é encantador.

A FARM Futura é sobre meninas que já são, mesmo que ainda estejam se descobrindo. É sobre vestir coragem, imaginação, afeto e futuro. É moda que abraça, que acolhe e que deixa a menina brilhar do jeitinho dela.

FARM Futura é para meninas que já não se identificam com a moda infantil da Fábula, mas que também ainda não se veem nas peças adultas da FARM Rio. Foto: divulgação

Disponível nas lojas Fábula, em lojas selecionadas FARM e nos sites afabula.com.br e farmrio.com.br.