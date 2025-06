Famosos no ringue: entenda os perigos de lesões no rosto 

Duda Nagles, Tz Coronel, Whindersson Nunes são alguns dos famosos que resolveram se aventurar no ringue e levaram para casa algumas lesões. Porém, mesmo com a proteção adequada, o risco de saúde bucal e perda de dentes é grande e pode deixar sequelas.

Na última luta oferecida pelo Fight Music Show (FMS), reconhecido por ser o maior evento de lutas e entretenimento da América Latina, o ator e ex-marido da atriz Sabrina Sato expôs seu estado de saúde após perder para Popó Freitas. Após confirmar que quebrou o nariz, a boca também sofreu algumas consequências que causaram dor no momento de mastigação, principalmente ao abrir demais a boca.

Conhecido como “Pobre Loco”, o fisiculturista perdeu o dente na raiz durante uma luta de boxe no ano passado, também oferecida pela FMS. Nas redes sociais, ele levou a situação de maneira descontraída e garantiu usar um dente de outro no lugar. Mesmo usando a proteção adequada, é necessário entender os riscos dessa perda.

Cirurgiã dentista com pós-graduação em odontologia esportiva, Eduarda Jung explica a veracidade dessas lesões. “Mesmo com o uso de protetores bucais, o impacto direto no rosto durante lutas pode gerar traumas severos. A força da pancada pode levar à fratura dentária, deslocamento do dente ou, em casos mais graves, à perda da estrutura na raiz. Além disso, há o risco de lesões ósseas e articulares na região da mandíbula e da articulação dela, que afetam funções básicas como mastigação e fala. Por isso, é fundamental que atletas, mesmo amadores, realizem acompanhamento odontológico especializado antes e depois das lutas, para prevenção e tratamento adequado”, analisa a especialista.

A cirurgiã dentista Eduarda Jung defende a importância de um acompanhamento odontológico para quem luta.

Pouco explorada, a especialidade visa acompanhar a rotina de atletas, desde a prevenção até o tratamento e reabilitação de lesões bucais. Para que a saúde da boca seja uma das prioridades no momento do esporte, no caso do boxe, pode ser feito protetores bucais personalizados, que protegem a boca e os dentes.

Muito importante para o desempenho dos lutadores, a odontologia esportiva trata fraturas, luxações e avulsões dentárias, além de outras condições. “Quando há um trauma de alta intensidade na região da face, o atleta pode sofrer fraturas dentárias, que atingem desde o esmalte até a raiz do dente, luxações, que ocorrem quando o dente se move do seu lugar na arcada, e até avulsões, quando o dente é completamente arrancado. Essas situações exigem atendimento imediato para tentar salvar o dente e evitar complicações como infecções, perda óssea e dificuldades funcionais. Por mais que pareça pequeno, dores, incômodos e a sensibilidade podem atrapalhar na realização do esporte”, explica Eduarda Jung.