Mais de 118 mortes em Petrópolis e “Família Real” oferece apenas orações

Família recebe laudêmio dos compradores de imóveis em Petrópolis e oferece o mínimo para moradores desamparados, piada

Família recebe laudêmio dos compradores de imóveis em Petrópolis e oferece o mínimo para moradores desamparados, piada

A Família Real coloca à disposição suas orações como consolo para as diversas famílias que tiveram suas vidas destruídas pelas chuvas em Petrópolis. Qualquer um fez e faz mais que eles, mas o título só eles tem, me poupe de tanta baboseira.

Até o momento foram declarados 118 mortos confirmados, 24 resgatados e 849 deslocados, como registrado pela Polícia Civil. O governador do Rio taxa o acontecimento como “tragédia histórica” e cidade entra em estado de calamidade pública.

Juliette, Rodrigo Santoro, Fiorella Mattheis e mais famosos se uniram para ajudar as famílias desabrigadas. Youtubers fazem lives para a arrecadação de dinheiro revertido para a causa. ONGS e instituições ofereceram toda ajuda necessária em deslocamento até a cidade. E a família real?

As chuvas continuam caindo e as sirenes de alerta voltaram a tocar com índice de novos deslizamentos. Os moradores da cidade estão desesperados, encontrando destroços e familiares no meio de tanta destruição na região serrana.

Vale lembrar que os moradores da cidade pagam laudos à família, como um imposto por morar na cidade, essa taxa é transferida diretamente aos descendentes da família real Orleans e Bragança. Chocados? Exatamente.

Oferecer orações não é nem de longe o mínimo a se fazer em relação à situação. Poupem os moradores de misérias, eles precisam de coisas básicas para refazerem suas vidas e, por incrível que pareça, pagarem as taxas cobradas na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oração não educa, não mata fome ou sede.