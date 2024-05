Fake! Bombeiros e voluntário não encontraram dois mil corpos em Canoas, no RS

O estado do Rio Grande do Sul já disse que as fake news têm um poder de destruição que atrapalha os trabalhos dos resgates e das pessoas que estão trabalhando para ajudar o estado a se reerguer. É mentira que foram encontrados 2.000 corpos de vítimas das enchentes no bairro de Mathias Velho, em Canoas (RS), na última quinta-feira (9).

Um áudio começou a circular na web em que diz que as autoridades da cidade estão armazenando os cadáveres em câmaras frias para não causar pânico à população. A Prefeitura de Canoas e o IGP (Instituto Geral de Perícias) do Rio Grande do Sul desmentiram o boato.

O conteúdo já acumulava 350 mil visualizações no TikTok até a tarde de sexta-feira (10) e circulam também no WhatsApp.