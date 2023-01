Fabíola Gadelha fala sobre saída da Record: “Ciclo se encerra”

Conhecida como Rabo de Arraia, a jornalista encerrou o seu contrato com a Record TV depois de 10 anos de emissora

Grande perda para a Record TV! Rabo de Arraia contou que não fará mais parte do casting de jornalistas da emissora e que continuará sendo feliz no caminho que a vida lhe levar. Fabíola Gadelha contou que o ciclo se encerrou depois de 10 anos de contrato com a emissora.

“Passando mais para tranquilizá-los. Tá tudo bem, tá tudo certo. A vida é de etapas, né. E essa etapa de 10 anos de uma história construída [chegou ao fim]. Eu tenho muito que agradecer à Record, que me abraçou, que me deu muitas oportunidades. E eu levo no coração a Record, as pessoas que fazem a Record, que sempre estiveram do meu lado, me motivando, me ajudando. A gente não vive sem o outro, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram nessa minha caminhada. Meu coração está cheio de gratidão, de alegria e felicidade, porque nós sabemos que quem está no comando é Deus. E ao mesmo tempo feliz e agradecida pela história que foi construída juntamente com a Record”, disse ela.

Logo depois, ela completou a mensagem. “Foi uma decisão tomada na semana passada. O que importa é que um ciclo se encerra, outro se inicia, mas nada se apaga. Tudo que eu vivi na Record será lembrado eternamente e eu levarei no meu coração. Rabo de Arraia, o apelido carinhoso que o Marcelo me deu, será eterno para mim e a minha amizade com ele. A Record me deu a oportunidade de ser a única mulher a apresentar um programa policial nacional. Eu tive muitas oportunidades, me encontrei em diversas áreas, fui muito feliz. E agora continuarei sendo muito feliz na minha nova caminhada”, afirmou.