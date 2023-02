Fábio Porchat revive treta com Gkay durante sua participação em ‘Vai na Fé’

O apresentador fez uma participação especial na trama das 19h.

Eita, que ele tá afiado. Todos nós sabemos o quão debochado o humorista Fábio Porchat é, e é claro que ele não perderia a oportunidade de reviver a sua polêmica com a influenciadora Gkay, durante a sua participação da novela Vai na Fé.

Na novela, enquanto batia um papo com o cantor Lui Lorenzo (José Loreto), o apresentador se desculpa com a internet e pede que não seja cancelado, após descobrir sobre a morte de Carlão (Che Moais), ex-motorista e marido de Sol (Sheron Menezzes), dançarina de Lui.

Para quem não lembra, Fábio deu uma alfinetada daquela em Gkay, durante o quadro Melhores do Ano, no Domingão com Huck, no fim do ano passado. O humorista havia falado, em forma de humor, que o apresentador Jô Soares teria preferido morrer do que entrevistar a influenciadora.