Fabiana Justus fala sobre expectativa para cabelo pós-tratamento contra câncer

Fabiana Justus tem compartilhado todos os dias a sua rotina depois do seu diagnóstico de câncer. A influencer tirou um tempo de sua tarde para conversar com os seus fãs em uma caixa de perguntas em seu Instagram.

Fabi então respondeu a um internauta que queria saber sobre a expectativa dela em relação ao crescimento do cabelo. “Pesquisei muito como o cabelo nasce pós-quimioterapia e transplante. Não tem regra. Alguns nascem fortes, outros menos. Alguns cacheados, outros lisos. Alguns de outra cor, outros não. Então, confesso que não estou pensando muito, mas estou curiosa”.

Ela também falou sobre a mudança do tipo sanguíneo que deve acontecer em breve, de A- para A+, o mesmo do doador da medula óssea, procedimento ocorrido no início de maio. “Acho isso muito maluco”, escreveu a influenciadora.