Fã que fez tatuagem em homenagem á Anitta deixa a web enlouquecida

Pietra saiu de Pernambuco para o Rio de Janeiro apenas para conhecer a Girl from Rio e mostra sua tatuagem a cantora.

Amores da minha vidinha, vocês estão sabendo que uma fã da minha diva master Anitta viajou lá de Pernambuco até o meu amado Rio de Janeiro para conhecer a cantora. Pietra, que se identifica como jornalista nas redes sociais, encontrou a poderosa cantora enquanto a mesma gravava um clipe no Centro do Rio, na tarde da última terça-feira (10) e ainda mostrou para ela a tatuagem enorme que fez nas costas em homenagem a nossa Girl from Rio.



A Anitta não só amou a tatuagem como fez questão de posar ao lado da fã e compartilhar a foto em seu Instagram. O desenho, no entanto, dividiu a opinião dos internautas e veja alguns comentários abaixo:

“Coragem desse povo que faz tatuagem de famoso. Eu não tatuaria nem meus pais”, escreveu um seguidor.

“A tattoo não ficou boa”, opinou outro.

“A tatuagem está lembrando a Nicole Bahls e não a Anitta”, escreveu um terceiro.