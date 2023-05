Fã de César Menotti e Fabiano vende animal de estimação para ir em show

A historia que aconteceu no Rio Grande do Sul chegou até os ouvidos da dupla que não deixou de combater o caso

De acordo com Fabíola Reipert, a professora Nara Sales vendeu a porquinha de estimação para conseguir comprar o ingresso do show da dupla. A história chegou até os ouvidos da dupla ainda enquanto se apresentava no palco e se disponibilizou para tirar uma foto com ela.

“Moça, que mensagem é essa? Ela quer tirar uma foto, ela vendeu a porca para estar aqui hoje”, disse Fabiano Menotti. Logo ela responde: “Sério, tem a foto da porca aqui”.

O cantor ainda diz ter ficado com dó da piroquinha e diz que ela poderia ter levado ela para eles. Nara vendeu a porca por R$480 e comprou 3 ingressos de R$120, para ela, o filho, e a nora.

“Realizei um sonho. Não é fácil estar ali, horas na fila, sem tomar água, não foi nada pensado, queria estar na frente e aí veio a ideia da foto e eu queria isso, eternizar o momento. Para o próximo show venderei os leitões”, disse.