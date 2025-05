Ex-técnico do Botafogo se divorcia após 30 anos de casamento; neta de ídolo do clube carioca foi o pivô da separação

Amores, após o beach tennis, fui recuperar as energias em um spa baphônico de Botafogo para receber massagens com óleos essenciais e pedras quentes mega relaxantes. Eis que enquanto as pedras eram colocadas sob minhas costas, a massagista me contou sobre um babado mais quente que as famigeradas pedras: traição de um ex-treinador da estrela solitária que resultou em divórcio. Gente, fiquei pasma…

Bem, acontece que na última sexta-feira (23), Maria Marques, ex-esposa do técnico português Artur Jorge, usou as redes sociais para celebrar a finalização do divórcio com o treinador.

“23.05.2025. Hoje fechei uma porta. O resto… é silêncio e recomeço”, escreveu Maria no Instagram.

Maria Marques celebrando o título brasileiro do Botafogo junto ao ex-marido em dezembro de 2024 (Vítor Silva/Botafogo)

O casamento, que já durava 30 anos, começou a ruir no fim de dezembro, quando Maria descobriu que o então marido a traía com Hanna Santos — neta do ídolo botafoguense Nilton Santos — que atuava como repórter e comentarista da Botafogo TV.

De acordo com o jornal Lance!, o trâmite do divórcio aconteceu em comum acordo por videoconferência e assinatura digital, pois Maria reside em Portugal, enquanto Artur Jorge está em Doha, onde neste sábado (24), vai comandar o Al-Rayyan na final da Copa do Emir.

Maria Marques descobriu a traição depois de Artur ter esquecido o celular ligado após uma ligação com a então esposa, o que a levou a ouvir parte de uma conversa comprometedora entre ele e Hanna.

: Hanna Santos e Artur Jorge em vídeo para a Botafogo TV (Reprodução/BotafogoTV)

O envolvimento extraconjugal entre o ex-técnico do Botafogo e Hanna Santos começou nos bastidores da Botafogo TV e segue firme, apesar da distância. A neta de Nilton Santos, que mora no Rio de Janeiro, viaja ao Catar sempre que pode para se encontrar com o treinador e atual companheiro.

Após o episódio de traição, Artur Jorge perdeu o contato com os três filhos, que devido a decepção com o pai, optaram por se afastar.