Ex-namorado de atual de Luan Santana usa nome falso e aplica golpes na internet

Dr. Gustavo Fedrizzi ainda dizia que já ajudou Ana Maria BRaga, Fátima Bernardes e Anitta com um método que utiliza do limão e outros ingredientes

Essa fofoca eu não pude perder o fio da meada e acompanhei detalhes ligando para minhas amigas de Floripa. Todos nós ficamos sabendo que a atual namorada de Luan Santana namorou um outro rapaz antes do cantor. Trata-se de Luã Aramí. Acontece que as minhas fofoqueiras viram o rapaz vendendo palestras de emagrecimento na internet e se dizendo médico.

A história fica ainda mais estranha, porque nos vídeos ele usa um jaleco de um médico que seria médico no passado e teve o seu CRM cancelado por causa de casos de abuso. Para pior, os dois são pai e filho.

A página do tal doutor no Facebook tem mais de mil curtidas e mil seguidores. As más línguas ainda dizem que os dois são sócios nas falcatruas e que ele ganha uma porcentagem em cima do uso do jaleco do pai.