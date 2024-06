Ex-mulher de Nahim diz que não quer ver a filha dele no velório: “Não venha”

Os internautas estão achando muito estranho a história contada sobre a morte do cantor Nahim. Em uma entrevista no programa Chega Mais, do SBT, Andreia de Andrade, ex-esposa do cantor, disse que não quer ver Noelle, filha de Nahim, no velório.

“Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo”, disse ela.

Vale lembrar que Nahim e Noelle não tinham uma relação próxima nos últimos anos. Eles se afastaram quando ele foi preso por causa de uma medida protetiva envolvendo uma ex-mulher e seus cachorros.