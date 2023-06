Ex-marido sarado de Preta Gil, Rodrigo Godoy, decide abrir conta no Onlyfans

O personal soltou a novidade enquanto respondia às críticas que recebeu ao anunciar a venda de seu carro no instagram.

Gente, após o bafafá que virou após o ex-marido da cantora Preta Gil, o personal Rodrigo Godoy, anunciar a venda de seu carro de luxo, no instagram, o gato, que traiu a minha musa com a sua ex-stylist, Ingrid Lima, anunciou que abrirá uma conta no site de conteúdos adultos, Onlyfans.

Primeiramente, em seus stories, Rodrigo disse que entendeu perfeitamente o que as notas a respeito da venda de seu carro quiseram insinuar e debochou.

“Eu não entendi porque virou notinha que eu anunciei o carro aqui. Na verdade, eu entendi muito bem a intenção da nota, o que ela quis deixar a entender, para onde ela quis se inclinar, qual foi o intuito dela, sei muito bem. Que preguicinha, hein?”, iniciou o personal.

“Inclusive, muito obrigado, hein? Anúncio grátis! Várias pessoas me chamando no direct, oito pessoas no Whatsapp interessadas no carro e vou vender mais rápido do que imaginei”, continuou o ex-marido de Preta.

Porém, logo em seguida veio a novidade. De forma bem debochada, o personal revelou que em breve ele anunciará a sua entrada para o OnlyFans.

“Está sem o que fazer a galera. Imagina quando [eu] anunciar que está saindo o OnlyFans?”, soltou a novidade.