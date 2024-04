Ex-marido de Preta Gil fala sobre a separação: “Piores julgamentos da minha vida”

Vish! Não podemos negar que o vídeo de Rodrigo Godoy na web falando sobre o seu casamento e o fim de tudo que viveu com Preta Gil pode ser interpretado de várias formas. Aloca! Alimentando ainda mais a fofoca, ou não, o personal trainer decidiu contar a sua versão da história e disse que foi alvo de julgamentos após a separação.

“Eu sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui para falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida. Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou, eles sabem o quanto que eu vivi com ela, para ela, quanto que eu me dediquei, porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. Tenho 35 anos, tenho uma família tem pessoas que precisam de mim”, disse ele.

E completou: “Eu preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja crucificado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida. Preciso reconstruir minha vida, tomar de novo as rédeas da minha vida e seguir o meu projeto de vida, que é a vida. É isso. Não estou aqui para arrumar confusão, não estou aqui para brigar com ninguém. Isso aqui não é justificativa de nada, só é um pedido publicamente de desculpa, de perdão, em busca de paz”.

Antes disso, Rodrigo falou sobre a decisão de gravar o depoimento para as redes sociais. “Depois de tanto silêncio, coisa que eu julguei a melhor opção… não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão. Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. Não estou aqui para me justificar, estou aqui para reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpa publicamente, coisa que eu já venho fazendo no meu particular ao longo desse um pouco mais de um ano. Meus meus trabalhos mentais, minha terapia me ajudou muito a tomar essa decisão, inclusive tem me ajudado muito a manter a cabeça no lugar”, declarou.

Por fim, Godoy desabafou sobre os haters. “A internet não é um problema, o problema são seus juízes, os implacáveis juízes de plantão da internet, que estão ali do outro lado e não faz a ideia do quanto eles estão causando. É esse meu processo todo de que eu passei de autoconhecimento e reconhecimento, de ver tudo por cima, conseguir entender muitas coisas em relação as dores. Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim. Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa. Não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo, pedir desculpa, pedir perdão, me arrepender, não vai fazer voltar o tempo voltar e mudar o que eu vivi, mas eu estou aqui para tentar amenizar alguma coisa e dores causadas”, comentou.