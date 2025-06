Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a 30 dias de prisão por não pagar pensão de R$ 4,5 mil ao filho

Gente, estava preparando meu smoothie de banana com iogurte natural e chia para impulsionar minha energia pré-treino. Eis que, enquanto ingeria a bebida, fiquei sabendo que um ex-companheiro controverso de uma apresentadora pode ser preso a qualquer momento por não pagar a pensão do filho. Amores, estou passada com tamanha irresponsabilidade paterna com a criança…

Bem, de acordo com o portal Em Off, a Justiça de São Paulo decretou a prisão civil de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, por dívidas de pensão alimentícia do filho, Alezinho, que, no processo, é representado pela mãe.

Segundo o portal, Alexandre está inadimplente com a pensão provisória de R$ 4.500 desde janeiro alegando dificuldades financeiras e desemprego.

Com a falta de pagamento e de justificativas aceitas pela Justiça, a juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões da cidade de Itu, São Paulo, determinou a reclusão do empresário por 30 dias.

O empresário alegou falta de recursos financeiros para pagar a pensão provisória (Reprodução/Instagram)

A juíza reforçou que, mesmo com dificuldades financeiras ou conflitos com a mãe da criança, a obrigação de sustentar o filho permanece.

No processo, Hickmann reforçou ser a única responsável pelos custos do filho e que o ex-marido segue lucrando com trabalhos publicitários, participações em podcasts e palestras.

À colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a defesa do empresário garantiu que a falta de pagamento da pensão do filho tem ocorrido devido a um bloqueio total de suas contas bancárias há mais de um ano e meio.

Amores, essa novela segue longe de um desfecho… vamos aguardar os próximos capítulos.