Ex de Davi Brito quebra o silêncio após o ex-BBB virar réu por violência: “Tive muito medo”

O conto de fadas do ex-BBB Davi Brito virou um enredo de terror! O queridinho do público no Big Brother Brasil 24 agora está no centro de uma verdadeira novela policial. Isso mesmo, minha gente! O nome dele foi parar nos autos da Justiça, após o Ministério Público do Amazonas apresentar uma denúncia séria por violência psicológica contra a ex-namorada, a modelo Tamires Assis — e adivinhem? A Justiça aceitou! Ou seja: Davi agora é oficialmente RÉU!

Tudo começou quando Tamires resolveu abrir o coração nas redes sociais com um depoimento de cortar o coração. Chorando e visivelmente abalada, ela fez um desabafo poderoso: “Tive muito medo de fazer essa denúncia”.

E foi além, mandando um recado direto a todas as mulheres:“Tive muito medo de fazer essa denúncia, mas não importa quem esteja do outro lado, nós somos mulheres. Toda mulher que sofre violência, seja ela psicológica, seja ela física, qualquer tipo de violência, tenham coragem de lutar pela vida de vocês”, declarou.

Mas não para por aí! A denúncia diz respeito a um episódio explosivo ocorrido em julho de 2024, quando Davi teria ameaçado Tamires por vídeo — e pasmem — portando uma arma de fogo! O vídeo ainda não foi divulgado, mas já está nas mãos das autoridades.

Como se não bastasse, a ex-cunhada de Davi deu uma alfinetada pública, botando mais lenha nessa fogueira que parece não ter fim!

No mesmo relato, Tamires alertou sobre os perigos da violência que muitas mulheres enfrentam caladas: “É um assunto que dói muito no meu coração, um assunto que não gosto de lembrar. Mas é muito importante, muito necessário a gente se apoiar. Pela saúde física e mental de vocês, porque assim vocês podem interromper um ciclo de violência que no futuro pode se tornar um feminicídio e se tornar o fim da sua vida.”

A equipe jurídica de Tamires não poupou críticas à lentidão da Justiça em analisar o pedido de prisão de Davi, feito ainda em agosto! A advogada Danielle Uchôa afirmou que essa demora só favorece a impunidade. Uma queixa foi enviada à Corregedoria do TJ-AM, mas, até agora, a defesa diz que não recebeu nenhuma notificação oficial.

Enquanto isso, fontes ligadas ao caso dizem que Tamires sofre de ansiedade constante e teve que buscar ajuda psicológica por conta dos traumas. O advogado Vilson Benayon confirmou o estado emocional delicado da modelo e diz que ela vive com medo.

E como se a situação já não estivesse fervendo, Davi Brito ainda coleciona outros escândalos após a fama: um término conturbado envolvendo a perda de um bebê, uma ida para a delegacia por se recusar a fazer o teste do bafômetro e até apreensão de veículo!

Até o fechamento desta matéria, Davi Brito segue em silêncio absoluto. Nenhuma notinha, nenhum storie, NADA!

E agora, Brasil? O ex-campeão do BBB 24 vai conseguir lidar com essa avalanche de denúncias? Ou sua imagem pública vai desmoronar de vez? Continuamos de olho nessa novela da vida real!