Ex de Bia Miranda, Gabriel Roza, acusa a influencer de tê-lo traído com seus dois irmãos

Gente, estou aqui no mercado comprando algumas coisinhas para o jantar que vai rolar lá em casa hoje á noite,quando a minha amiga do Cosme Velho me mandou uma mensagem sobre o ex namorado da Bia Miranda.

Acontece que o Gabriel Roza decidiu soltar o verbo sobre a confissão que a influenciadora fez em suas redes sociais. Bia havia revelado que traiu o ex com os irmãos dele. Durante sua entrevista ao colunista Kadu Brandão, do IBahia, ele afirmou que sua relação com os irmãos segue saudável, mas Gabriel fez questão de detonar a postura da ex-Fazenda quando estavam juntos.

“Minha relação com meus irmãos é de boa. Porque quem foi errada foi ela. Ela quem me traiu, quem fez as coisas. Quem foi a safada foi ela. Ela que mandava mensagem para meus irmãos. Ela era quem dava em cima, entendeu? Quando a pessoa não vale nada é assim mesmo”, contou ele.

Para quem não sabe, recentemente a influencer contou sobre suas traições durante a relação com Gabriel Roza. “Oooo homem que gosta de lembrar que era chifrudo em (sic), é tesão isso, colega? Você já foi filho, já passou mais de 3 anos, vamos viver?”, afirmou.

“E outra: não meti chifre no Gato Preto, não. Só que em você eu arrasei, te traí com seus dois irmãos (risos). Ai, eu era o cão! Desculpa, viu? Tô vendo que isso tá na sua mente até hoje te corroendo”, disparou.