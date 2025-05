Ex-Chiquitita, é apontada como ‘ candidata laranja’ em fraude eleitoral pelo MP-SP

Gente, estou aqui no shopping fazendo algumas comprinhas para uma viagem que farei para a região serrana neste final de semana, quando minha amiga do Cosme Velho me aparece com um babado daquele de uma ex-Chiquititas,

Conhecida nacionalmente por ter vivido a personagem Vivi em “Chiquititas”, Renata Del Bianco teve seu nome envolvido em uma polêmica sobre as eleições municipais de 2024 em São Paulo. Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), a artista teria sido uma “candidata laranja”, usada pelo Partido Progressista (PP) para cumprir a exigência da cota de gênero, que determina que 30% das candidaturas sejam de mulheres. Lembrando que elaobteve apenas 121 votos e não fez nenhuma movimentação de campanha, o que configura uma suposta fraude.

O MP-SP enfatizou que o Partido registrou várias candidaturas femininas com o único objetivo de cumprir a lei, sem a real intenção de realmente promover as candidatas nas eleições. No caso de Renata, além da ausência de postagens de campanha e movimentação financeira, sua votação foi considerada irrelevante para os padrões eleitorais. Ela não realizou atos de campanha e nem recebeu recursos para promover sua candidatura.

Nas eleições de 2024, o PP lançou 37 candidatos à Câmara Municipal, sendo 24 homens e 13 mulheres. Cinco dessas candidatas receberam votações baixíssimas e não apresentaram qualquer divulgação de campanha, o que levantou suspeitas sobre a validade dessas candidaturas. O MP está solicitando, além da cassação dos mandatos de vereadores eleitos pelo partido, a nulidade dos votos obtidos por meio dessas candidaturas e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

Renata Del Bianco é atriz e apresentadora brasileira, famosa por interpretar Vivi na primeira versão da novela Chiquititas, exibida pelo SBT em 1997. Após o sucesso na infância, ela se afastou da televisão e formou-se em Medicina Veterinária pela UNISA em 2012. Em 2013, retornou à TV como apresentadora do programa Morning Show, na RedeTV!, e, em 2021, integrou o elenco do humorístico A Praça é Nossa, do SBT. Recentemente, ela tem se dedicado ao podcast Tudo Tudo Pod, no YouTube.