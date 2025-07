EX-BBB sofre acidente horrível: “Fui deixada pra morrer!”

Mais um susto no mundo dos famosos, e daqueles de gelar a espinha! A ex-participante do BBB britânico, o Big Brother 8 UK, Charley Uchea, de 40 anos, passou por um verdadeiro pesadelo na noite da última terça-feira (1º/7). A estrela da TV britânica sofreu um acidente de carro gravíssimo e veio a público para contar tudo, ainda do hospital e visivelmente abalada.

Nos stories do Instagram, Charley apareceu com o rosto machucado, colar cervical e os braços praticamente imóveis. Mesmo assim, fez questão de tranquilizar os fãs: “Abençoada seja minha enfermeira que escovou meu cabelo, porque eu não consigo usar meus braços. Estou muito fraca.”

A ex-BBB contou que, após curtir uma noite agradável, foi literalmente arremessada no ar e desmaiou quando um caminhão atingiu seu carro. Pior: o motorista fugiu do local e a deixou sozinha, ferida, sem prestar socorro!

“Fui deixada pra morrer”, desabafou.

Em seguida, Charley mostrou uma imagem chocante do carro completamente destruído e disse estar contando os minutos para sair do hospital e voltar para casa.

Apesar do estado delicado, a diva ainda tentou manter o bom humor com um “rsrs” ao relembrar o momento dramático. Mas o trauma foi real e a revolta, também.

Fãs e seguidores encheram as redes com mensagens de apoio, enquanto a polícia ainda não localizou o motorista foragido.

A gente deseja força e recuperação à Charley… e justiça, claro!