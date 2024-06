Ex-BBB, Matteus volta a comentar acusação de fraude em sistema de cotas

Matteus Amaral voltou a falar sobre a polêmica das cotas que ele usou para entrar na universidade, em 2014. O gaúcho participou do 8° Seminário de Benzedores, que aconteceu na cidade natal dele, Alegrete (RS), e falou do novo momento de vida em que se encontra.

O desabafo acontece dias após Matteus ter comentado sobre a fraude do sistema de cotas do IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha). “Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola sob a modalidade de cotas para pessoas negras”.

Na ocasião, o ex-BBB contou que não fez a inscrição. “A inscrição foi feita por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil”.

“Não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Agora, teve alguns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Quero agradecer do fundo do coração por tudo que estou vivendo, por todas as pessoas que fazem de tudo para fazer coisas melhores”, disse ele.