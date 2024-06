Ex-BBB Lucas Pizane rebate comentário negativo sobre seu corpo: “Sofro pressão”

Muito se fala do corpo de Lucas Pizane, ex-BBB. Eu sou suspeita de falar, porque ele sempre foi um muso! Acontece que alguns haters falaram da aparência do influenciador e ele não deixou de bater de frente, recebendo ainda o apoio de Giovanna Lima.

No X, antigo Twitter, um internauta soltou uma opinião sobre o físico de Pizane, que publicou fotos sem camisa ao curtir o São João da Thay, no Maranhão. “Por que raios eu não paro de ver na timeline esse Pizane ex-BBB com essa barriga de cerveja nojenta? Poupem meus olhos por favor”, escreveu um usuário.

O ex-brother, por sua vez, não deixou barato e citou o tweet para rebater o comentário. “E essa semana eu ainda tive que ler que não sofro pressão pra ter um corpo sarado. Vai achando, bobo kkkkkkkkkkk”, escreveu Pizane.

Sua suposta nova amada, a também ex-BBB Giovanna Lima, logo saiu em sua defesa nos comentários. “Vou ficar calada”, declarou a nutricionista, que recentemente foi flagrada em vários momentos próxima de Lucas.