Ex-BBB Edy Simões tem circo destruído por chuvas em Minas Gerais

O que era pra ser só mais uma noite de espetáculo virou um cenário de destruição e resiliência. O Circo Onix, comandado por Edy Simões, ex-participante do BBB 25, foi duramente atingido pelas fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira (10) em Tocantins, Minas Gerais.

Nas redes sociais, o artista — conhecido por seu personagem palhaço — compartilhou imagens do prejuízo: a lona principal rasgou, e várias cadeiras da plateia ficaram cobertas de lama. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

“A nossa casa de espetáculo rasgou, e agora é correr atrás pra conquistar uma lona nova e voltar a trabalhar. Está todo mundo bem, em paz, com sorriso no rosto — que é o que importa”, declarou Edy, com a filha Raissa ao lado, mostrando os estragos.

O drama do circo sensibilizou a colega de confinamento Gracyanne Barbosa, que rapidamente se mobilizou e lançou uma vaquinha online para ajudar na reconstrução da estrutura. A musa fitness compartilhou o link nas redes e pediu apoio dos fãs.

“Vamos ajudar o Edy a colocar esse sonho de pé de novo! Arte é resistência, e o circo é alegria pra muita gente”, escreveu Gracyanne.

O Circo Onix é a principal fonte de renda de Edy e sua família, que rodam o país levando apresentações para cidades do interior — muitas vezes em comunidades com pouco acesso à cultura.

Agora, o espetáculo precisa do público fora da lona. E como o próprio Edy disse, mesmo diante da lama, o sorriso permanece.