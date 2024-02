Ex-apresentador do SBT é preso por tráfico de Drogas

O jornalista , que no mundo do crime é conhecido como Vovozinho, é considerado o principal fornecedor de substâncias ilegais para uma organização criminosa.

Já dizia o ditado, quem vê cara não vê coração. Nesta quarta-feira (28) o jornalista e ex-apresentador do SBT Marcelo Roberto Ferreira Carrião, de 51 anos, foi preso, em São Paulo, por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, que é a responsável por conduzir a operação Dama de Ferro e que apontou o jornalista como o principal fornecedor de substâncias ilegais para uma organização criminosa, Carrião foi apelidado como Vovozinho no mundo do crime.

“Marcelo, cujo apelido é Vovozinho, seria o principal articulador e fornecedor de drogas para esse pessoal. Estamos apurando, agora, de quem o Marcelo comprava esses entorpecentes”, explicou o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais.