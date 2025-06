Ex-affair de Neymar recebe cerca de R$70 mil para pisotear fãs francês

Gente, estava bebericando uma água de coco geladinha enquanto caminhava pelo calçadão de São Conrado. Eis que encontro uma amiga que me contou sobre um fetiche esquisito e caríssimo que um francês pediu a uma influencer brasileira… amores, fiquei impactada com o pedido.

Bem, acontece que a influenciadora de conteúdo adulto e ex-affair de Neymar, Fernanda Campos, recebeu e aceitou uma proposta fetichista excêntrica de um fã francês. O rapaz desejava ser pisoteado por ela e desembolsou 12 mil euros, equivalente a cerca de R$ 70 mil para a musa das plataformas +18.

Mas antes de iniciar o fetiche, ele exigiu que Fernanda caminhasse de bota, e sem meias — até suar bem —, em um shopping durante uma hora, gravar tudo e, apenas depois, pisasse por seu corpo. De acordo com a influencer, o fã europeu queria sentir o cheiro e o peso das botas como um ato de devoção.

“Ele me chamava de ‘madame divine’ e chorou quando encostei o salto nas costas dele. Chorou de verdade. Disse que era a maior honra da vida dele. Eu só pensei: ‘tem gente que paga caro por muito menos’. Respeito os fetiches, já vi de tudo, mas esse realmente foi simples e inusitado”, lembrou.

A influencer de conteúdo para maiores revelou que o rapaz queria sentir o cheiro de seus pés suados (Divulgação)

Ela recordou que, ao fim do fetiche do francês, ele a questionou se o Neymar já havia beijado seus pés: “Ele queria sentir onde o Neymar nunca chegou. Eu disse: ‘Beijar? Ele nem teve coragem de tocar. Só olhava e imaginava”, reforçou a musa.

Fernanda também contou que o rapaz é fã do craque do Santos e, durante o ato, fazia perguntas sobre a relação que ela teve com o ídolo do futebol: “No fundo, acho que ele queria ser pisoteado pelo Neymar também”, completou.