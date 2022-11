“Eu tenho que ser respeitada”, ressalta Deborah Secco depois de comentários sobre seu look na Copa

Atriz rebateu os comentários sobre o seu top cropped e ainda disse que não é o evento que hipersexualiza as mulheres

Eu gosto muito disso! Deborah Secco rebateu os comentários dos internautas à altura depois de ser duramente criticada pelo seu look escolhido para comentar os lances da Copa do Mundo. A musa disse que tem que ser respeitada e que por isso as mulheres têm que brigar.

“O que vale ressaltar é que a hipersexualização da mulher, ela não é feita pela roupa e, sim, pelo patriarcado. Não é uma roupa que hipersexualiza e, sim, o olhar do patriarcado sobre mim. Independentemente da roupa que eu uso, eu não posso ser sexualizada”, começou.

A musa ainda disse que as mulheres não têm que mudar a sua forma de se vestir. “Eu tenho que ser respeitada. E é por isso que a gente tem que brigar. Não mudar a nossa roupa ou como a gente se comporta ou o que a gente fala. É como olham para a gente”, completou.

As declarações vêm ao ar no domingo (27) no podcast ‘Isso é Fantástico’.