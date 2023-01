“Eu não tenho vergonha de passar vergonha”, diz Domitila Barros do BBB23

De olho nas provas do reality show, a modelo aprendeu a surfar em Bali para se preparar fisicamente.

Nascida na comunidade do Morro da Conceição, em Recife (PE), Domitila Barros teve uma infância humilde e cercada por violência. A modelo, atriz e ativista social tem 38 anos. Foi coroada Miss Alemanha em 2022, a primeira imigrante e negra a conquistar esse título em cem anos de concurso.

Formada em Serviço Social, modelo tem mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Europa. Chique, né? Ao se tornar integrante do Camarote do BBB23, ela realiza um sonho de infância, ser uma artista Global.

Após tantas conquistas na vida pessoal, a bela trancou o coração e vem com tudo pro jogo “Minha estratégia é não formar casal para não atrapalhar meu jogo. Estou com 38 anos, é minha grande chance, voltei para o Brasil para realizar esse sonho. Imagina se chega um cara do nada e me atravessa?! Acho que nunca vou me perdoar!”, diz.