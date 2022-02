Eu avisei! Maria e Eliézer esquentaram os lençóis!

O novo casal movimentou os lençóis da casa com plateia

Quem avisa boa colunista é e quem escuta bom(a) leitor(a) é! Depois que Maria e Eliezer trocaram bitocas na última festa, avisei que eles movimentariam o edredom né? DITO E FEITO! Mas foram os lençóis porque Vyni estava usando o edredom como cama.

ós a eliminação de Rodrigo, Maria foi “consolar” o brother Eli

Após a eliminação de Rodrigo, Maria foi “consolar” o brother Eli, amigo do eliminado, e toma toma vapo vapo dentro do seu quarto! Começou com apenas boas caricias e depois dava para ver a movimentação de mãos e pernas, com uma animação que só…

Viny, que não é bobo nem nada, acordou e viu toda a folia do casal e ficou assistindo amando o que estava vendo. Mas será que não doeu ver o crush com outra? Eu ia me sentir traída! Logo em seguida, o casal derrubou um travesseiro em Brunna, que estava dormindo no chão, ao lado, a fazendo acordar e também assistiu a pegação. Deu saudade da Lud, Bru?

E hoje tem festa hein? Será que depois de umas biritas, a coisa vai esquentar de vez? Eu aposto que sim!