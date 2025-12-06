Êta Mundo Melhor!: Zulma é desmascarada por Estela e farsa chega ao fim

A reta final do fim de semana em Êta Mundo Melhor! promete virar a novela de cabeça para baixo. Em meio às reviravoltas, incluindo o aviso inesperado de Anastácia a Candinho, em sonho, revelando que Samir é o filho desaparecido, outra bomba cai no colo dos personagens: Zulma finalmente será desmascarada.

Determinada a pôr fim à farsa que envolvia uma suposta gravidez de Candinho, Estela toma coragem e confronta a rival dentro do hospital, onde o caipira permanece internado em estado delicado após o incêndio que devastou a fábrica de biscoitos.

Estela expõe Raio-X que acaba com a farsa de Zulma.

É ali que a verdade explode. A enfermeira aparece munida do exame adulterado e apresenta o raio-X que desmonta toda a encenação da vilã. Mesmo encurralada, Zulma insiste em sustentar sua versão, tentando confundir quem está por perto para salvar a própria pele.

Dita sai do controle e enfrenta Zulma.

O clima sai totalmente do controle quando Dita intervém, já sem paciência para mais manipulações. Indignada, ela joga todas as cartas na mesa e acusa a rival de se aproveitar da fragilidade de Candinho para enganar a família. O choque toma conta do ambiente, e parte do grupo se revolta com a frieza da impostora.

Para conter o caos, Zenaide entra em ação, tira Zulma da sala em uma cadeira de rodas e impede que a confusão avance ainda mais. Depois da tempestade, vem o alívio: Estela e Dita se abraçam emocionadas, comemorando o fim da mentira que ameaçava Candinho e celebrando a sensação de justiça feita.