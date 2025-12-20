Êta Mundo Melhor!: Túlio rompe de vez com Estela e a deixa devastada

Meninas, vou ser sincera com vocês, eu se fosse a Estela, largava o traste do Celso pra ficar com o gostoso do Túlio! A diva ia passar muito bem!

Os próximos acontecimentos de Êta Mundo Melhor! prometem fortes emoções. Depois de alimentar, em silêncio, a esperança de reconquistar Estela, Túlio chega ao limite ao presenciar a enfermeira trocando beijos com Celso no altar. Abalado e sem forças para continuar na cidade, o médico decide pedir demissão do hospital e anuncia que vai embora, deixando Estela completamente arrasada.

Túlio pede demissão do hospital e decide ir embora.

Mesmo ciente de que Estela estava determinada a se casar, Túlio não conseguiu lidar com a cena e resolve encerrar de vez esse capítulo da sua vida. Ao saber da decisão, Lauro tenta intervir e provoca um reencontro tenso entre os dois.

“É verdade, Túlio? Você vai embora?”, pergunta Estela, triste.

“Decidi voltar para minha cidade”, responde Túlio, também chateado.

O médico tomou essa atitude para não sofrer mais por Estela, que vai se casar com Celso.

Percebendo o clima pesado, Lauro faz um último apelo e deixa os dois sozinhos para conversarem. Sem revelar que ainda carrega dúvidas sobre o casamento, Estela tenta entender os motivos da partida repentina do médico.

“Vai embora por minha causa?”, pergunta Estela, receosa.

“Eu vi o seu casamento com Celso, mais cedo. Não devia ter ido. Mas, não sei porque, cheguei a acreditar que você iria desistir de casar com Celso. Besteira minha”, conta Túlio.

A conversa ganha um tom ainda mais doloroso quando Estela percebe que o afastamento será definitivo.

“Você partindo quer dizer que nós nunca mais vamos nos ver de novo?”, questiona a enfermeira, lamentando.

“É isso que eu quero. Nunca mais ver você. Espero que seja feliz”, responde o médico, com pouca motivação.