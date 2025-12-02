Êta Mundo Melhor!: Sandra tenta matar Candinho no hospital

Sandra vai ultrapassar todos os limites nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! ao arquitetar um novo plano para garantir o fim de Candinho. Desde que soube que o caipira está internado em estado crítico após o incêndio criminoso provocado por ela e Ernesto, a falsa baronesa não consegue esconder a ansiedade para confirmar que o primo não resistiu. Impaciente, ela resolve agir por conta própria e aterroriza até o próprio marido.
“Posso saber onde a Baronesa vai a essa hora?”, questiona Ernesto, surpreso com a pressa da esposa.
“Vou fazer uma visita a Candinho no hospital. Vou cuidar da saúde dele”, rebate Sandra, com malícia escancarada.
Determinada a encerrar a história de vez, ela anuncia sua decisão sem rodeios: “A baronesa vai dar cabo de Candinho de uma vez por todas”. Movida pela crueldade, Sandra surge no hospital se passando pela Baronesa Deschamps, fingindo sentir dores para despistar o médico Lauro. Sem hesitar, a vilã aproveita uma distração e rouba um uniforme de enfermeira.
“Essa roupa vai me servir muito bem”, comenta, satisfeita ao vestir a peça que permitirá seu acesso irrestrito.
No quarto onde Candinho permanece entubado, completamente vulnerável, Sandra deixa aflorar todo seu desprezo. Cheia de ironia e confiando no próprio plano, ela se aproxima do primo para concluir sua missão macabra.
“Candinho? Onde está você? A loba má vai te pegar… O seu fim chegou, meu querido…”, provoca, certa de que finalmente terá o desfecho que tanto deseja.