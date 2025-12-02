Êta Mundo Melhor!: Sandra tenta matar Candinho no hospital

Sandra vai ultrapassar todos os limites nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! ao arquitetar um novo plano para garantir o fim de Candinho. Desde que soube que o caipira está internado em estado crítico após o incêndio criminoso provocado por ela e Ernesto, a falsa baronesa não consegue esconder a ansiedade para confirmar que o primo não resistiu. Impaciente, ela resolve agir por conta própria e aterroriza até o próprio marido.

“Posso saber onde a Baronesa vai a essa hora?”, questiona Ernesto, surpreso com a pressa da esposa.

“Vou fazer uma visita a Candinho no hospital. Vou cuidar da saúde dele”, rebate Sandra, com malícia escancarada.

Sandra se caracteriza de Baronesa Sofia para entrar no hospital.

Determinada a encerrar a história de vez, ela anuncia sua decisão sem rodeios: “A baronesa vai dar cabo de Candinho de uma vez por todas”. Movida pela crueldade, Sandra surge no hospital se passando pela Baronesa Deschamps, fingindo sentir dores para despistar o médico Lauro. Sem hesitar, a vilã aproveita uma distração e rouba um uniforme de enfermeira.

“Essa roupa vai me servir muito bem”, comenta, satisfeita ao vestir a peça que permitirá seu acesso irrestrito.

Ernesto ficará preocupado com atitude repentina da vilã.

No quarto onde Candinho permanece entubado, completamente vulnerável, Sandra deixa aflorar todo seu desprezo. Cheia de ironia e confiando no próprio plano, ela se aproxima do primo para concluir sua missão macabra.

“Candinho? Onde está você? A loba má vai te pegar… O seu fim chegou, meu querido…”, provoca, certa de que finalmente terá o desfecho que tanto deseja.