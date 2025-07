‘Êta Mundo Melhor!’: Celso encontra filho de Candinho

Uma reviravolta emocionante promete sacudir os corações dos telespectadores de ‘Êta Mundo Melhor!’ já no segundo capítulo da trama das 6. Após o sequestro do pequeno Júnior, filho de Candinho, finalmente surgem pistas de seu paradeiro — e de forma totalmente inesperada!

O bebê foi levado por Ernesto, que tinha planos de fugir com Filó, vivida por Débora Nascimento na primeira fase da novela Êta Mundo Bom!. No entanto, a fuga fracassou tragicamente com a morte da moça em um incêndio, e o vilão, sem saber o que fazer, abandonou o menino. O destino do bebê mudou mais uma vez quando foi parar com Zulma, a manipuladora responsável pelo orfanato Casa dos Anjos.

Candinho desmaiou ao saber da morte de Filó.

Mas o destino começa a agir. Durante uma ida à igreja, Celso se depara com uma cena que o deixa em choque: Zulma está na porta do templo, pedindo dinheiro com uma criança no colo.

“Uma ajuda por tudo que é mais sagrado. Esse menino não come há dois dias”, implora a mulher.

Zulma está na porta do templo segurando o bebê.

No mesmo instante, Celso observa uma marca de nascença no bebê e liga os pontos. Ele não tem dúvidas: está diante do filho perdido de Candinho.

“Espere aí. Onde foi que arrumou esse menino?”, questiona ele, surpreso. A golpista percebe na hora que foi descoberta e entra em desespero.