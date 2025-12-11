Êta Mundo Melhor!: Candinho vê marca de nascença de Samir e desmaia

Em Êta Mundo Melhor!, o destino prepara mais um daqueles momentos que tiram o fôlego do público. Após viver uma experiência espiritual marcante ao lado de Anastácia e ouvir que Samir é seu filho, Candinho não pensa duas vezes: mesmo ainda debilitado, ele abandona o hospital determinado a encontrar o garoto e tirar a história a limpo.

Ao localizar o menino junto de Policarpo, seu inseparável burro, Candinho mal consegue conter a ansiedade. Ele promete que tem uma revelação importante, e Samir logo se anima:

“O que você quer me contar que vai me deixar feliz, Candinho?”, pergunta o garoto.

Candinho diz a Samir que tem revelação a fazer.

Mas o caipira precisa confirmar um detalhe antes de seguir adiante.

“Antis di ti falá, eu priciso tê as certeza. Samir, ocê tem uma marquinha qui parece umas asinha di anjo na perna?”, dispara, visivelmente aflito.

Sem desconfiar de nada, o menino responde sem hesitar e mostra a marca:

“Tenho! É a minha marca de nascença!”

A reação de Candinho é imediata. O caipira se emociona, olha para Policarpo e vibra:

“Ocê tava certo, Policarpo! Nóis tava perto o tempo todo!”

O caipira desmaia após ver a marca de nascença do garoto

A revelação que ele tanto buscava enfim está diante de seus olhos. Mas o choque da confirmação é tão grande que o protagonista, ainda frágil depois de semanas em estado grave, começa a passar mal justamente no momento decisivo. Tentando manter a consciência, ele se esforça para revelar a verdade:

“Vô ti conta, Samir! É qui ieu…”

Antes de concluir, porém, o caipira desmaia nos braços da emoção, deixando o menino sem entender o motivo da conversa.