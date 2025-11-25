Êta Mundo Melhor! Candinho enfrenta incêndio na fábrica para salvar Samir

Os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! prometem virar a novela de cabeça para baixo. A tão querida Fábrica de Biscoitos, orgulho de Candinho, vira cinzas após um ataque preparado com frieza por Sandra e Ernesto. Movidos pela ambição e pela vontade de arrancar tudo o que pertence ao protagonista, os dois arquitetam o incêndio que explode na trama desta terça-feira (25/11). A intenção? Derrubar o fazendeiro no momento em que ele finalmente está prestes a viver sua alegria maior: “a descoberta do paradeiro de seu filho”.

Samir fica preso na fábrica de biscoitos.

Mas o que deveria ser apenas destruição material se transforma num pesadelo ainda pior quando Samir volta ao local para pegar um objeto esquecido. O garoto corre para o escritório, sem imaginar que o fogo já tomou conta de todo o prédio. Encurralado e sem saída, ele é engolido pela fumaça enquanto o incêndio se espalha rapidamente.

Assim que Candinho fica sabendo que o menino está preso dentro da fábrica, não pensa duas vezes. Mesmo alertado sobre o risco, ele invade o prédio tomado pelas labaredas, ignorando qualquer segurança e sem esperar por ajuda especializada. Dita perde o chão com a possibilidade de ver o amado morrer ali mesmo, enquanto Zulma, que vive repetindo que está grávida dele, se contorce de nervoso temendo que seu plano não funcione. Já Zenaide e as crianças do orfanato entram em pânico ao perceber que Samir pode não sair vivo dali.

Candinho se arrisca para resgatar Samir.

O clima é de pura tensão até que, em meio ao brilho laranja das chamas, Candinho finalmente aparece do lado de fora carregando Samir nos braços. O resgate é emocionante, mas o estrago está feito: a Fábrica de Biscoitos está completamente destruída.