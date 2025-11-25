Menu
Êta Mundo Melhor! Candinho enfrenta incêndio na fábrica para salvar Samir

Vilões colocam plano cruel em ação, Samir fica preso no fogo e cidade inteira entra em pânico com o resgate heróico

25/11/2025 12h00

imagem do whatsapp de 2025 11 25 à(s) 10.51.46 a4039e78

Candinho enfrenta incêndio.

Os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! prometem virar a novela de cabeça para baixo. A tão querida Fábrica de Biscoitos, orgulho de Candinho, vira cinzas após um ataque preparado com frieza por Sandra e Ernesto. Movidos pela ambição e pela vontade de arrancar tudo o que pertence ao protagonista, os dois arquitetam o incêndio que explode na trama desta terça-feira (25/11). A intenção? Derrubar o fazendeiro no momento em que ele finalmente está prestes a viver sua alegria maior: “a descoberta do paradeiro de seu filho”.

imagem do whatsapp de 2025 11 25 à(s) 10.51.55 1bd8aade
Samir fica preso na fábrica de biscoitos.

Mas o que deveria ser apenas destruição material se transforma num pesadelo ainda pior quando Samir volta ao local para pegar um objeto esquecido. O garoto corre para o escritório, sem imaginar que o fogo já tomou conta de todo o prédio. Encurralado e sem saída, ele é engolido pela fumaça enquanto o incêndio se espalha rapidamente.

Assim que Candinho fica sabendo que o menino está preso dentro da fábrica, não pensa duas vezes. Mesmo alertado sobre o risco, ele invade o prédio tomado pelas labaredas, ignorando qualquer segurança e sem esperar por ajuda especializada. Dita perde o chão com a possibilidade de ver o amado morrer ali mesmo, enquanto Zulma, que vive repetindo que está grávida dele, se contorce de nervoso temendo que seu plano não funcione. Já Zenaide e as crianças do orfanato entram em pânico ao perceber que Samir pode não sair vivo dali.

imagem do whatsapp de 2025 11 25 à(s) 10.52.10 72bd011c
Candinho se arrisca para resgatar Samir.

O clima é de pura tensão até que, em meio ao brilho laranja das chamas, Candinho finalmente aparece do lado de fora carregando Samir nos braços. O resgate é emocionante, mas o estrago está feito: a Fábrica de Biscoitos está completamente destruída.

