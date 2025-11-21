Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Êta Mundo Melhor!: Candinho arma confusão com Ernesto e deixa Sandra apavorada

Noite romântica vira caos quando rivais se encontram cara a cara e quase colocam seus segredos a perder

Kátia Flávia

21/11/2025 15h00

imagem do whatsapp de 2025 11 21 à(s) 12.45.00 56e9f002

Candinho arma confusão com Ernesto.

A calmaria acabou em Êta Mundo Melhor! quando uma simples saída para jantar se transforma em um barril de pólvora prestes a explodir. Candinho e Dita, empolgados com as últimas conquistas, escolhem um restaurante para celebrar. O que eles não esperavam era esbarrarem justamente em Ernesto e na suposta “baronesa” Sofia Deschamps, identidade falsa usada por Sandra. A coincidência deixa o clima tão tenso que São Paulo parece pequena demais para tanto conflito.

O caipira mal vê o rival e já sente o sangue ferver. “Tenho tanta raiva desse Bigodim… Vô lá, dá uns aperto nele”, dispara Candinho, pronto para arruinar a noite. Dita tenta contornar a situação e propõe paz por alguns minutos: “Vamo comemorá essa noite. Ieu isqueço daquela Zuma e ocê isquece do Bigodim”.

imagem do whatsapp de 2025 11 21 à(s) 12.45.01 ad7c4b94
Candinho e Dita encontram Ernesto e a Baronesa (Sandra) no restaurante.

Do outro lado do salão, Ernesto também nota os olhares cortantes: “Candinho não para de olhar para nós. Se ele quer briga, vai ter!”, rosna ele, ao que Sandra tenta impedir um escândalo: “Você vai ficar calmo, Ernesto! Candinho é uma das poucas pessoas que podem criar problemas para a Baronesa”.

Os dois casais tentam manter o decoro, mas a tensão vira combustível. Em determinado momento, Candinho perde a paciência, levanta-se e vai direto ao inimigo.

“I aquela moça di um oio só? Ela sabe quem é ocê?”, questiona o caipira, colocando Sandra contra a parede. Indignado, Ernesto reage: “Deixe minha esposa em paz! A minha mulher é a Baronesa Deschamps. Mais respeito ao falar dela!”

imagem do whatsapp de 2025 11 21 à(s) 12.45.02 4985e8ff
Sandra fica preocupada com a possibilidade de ser descoberta.

Só que Candinho não deixa por menos e promete revelar a verdade:
“Ocê pode tá enganando a infeliz. Vô contá pra ela tudo que fez de ruim na vida. Começando pelo robo do meu minino!”

Após o quase-barraco, o clima pesa no salão, mas a tensão só se dissipa quando Candinho e Dita ficam sozinhos. Ainda abalado, ele comenta que a mulher de Ernesto o fez lembrar de Sandra, sem imaginar que estava diante dela o tempo todo.

