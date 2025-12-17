Êta Mundo Melhor!: Asdrúbal investiga incêndio da fábrica e encontra pista de Sandra

Os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! prometem tensão e investigação. Desconfiado de que o incêndio na fábrica de biscoitos não foi um simples acidente, Asdrúbal decide agir por conta própria e coloca em prática mais uma de suas estratégias ousadas.

Usando suas habilidades com disfarces, o professor se passa por bombeiro e consegue se infiltrar na vistoria do local da tragédia. Sem levantar suspeitas, ele aborda os profissionais que analisam a área e afirma: “O Major me pediu para ver o relatório do incêndio.”

Sandra e Ernesto haviam incendiado a fábrica de Candinho.

Com o documento em mãos, Asdrúbal analisa cada detalhe e logo chega a uma conclusão inquietante. “‘O fogo começou de baixo para cima, num local onde não havia risco de combustão. As fiações estavam em perfeito estado.’ Parece que pode mesmo ter sido um incêndio criminoso.” A constatação reforça sua convicção de que há algo muito errado por trás da destruição da fábrica.

Enquanto observa os escombros, o professor encontra um detalhe ainda mais revelador: um pedaço de tecido. Ao examinar o material, ele percebe que não se trata de algo comum e conclui: “Um tecido nobre. As funcionárias da fábrica não usariam um vestido caro como esse…”

Asdrúbal investiga e encontra peça de vestido de Sandra.

O que Asdrúbal ainda ignora é que essa pista o coloca perigosamente perto da verdade. O tecido pertence à roupa usada por Sandra no momento em que ela incendiou o estabelecimento, deixando para trás um rastro que pode expor sua culpa a qualquer instante.