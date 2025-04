Estreia da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém com José Loreto emociona público e supera ano anterior

O primeiro dia de apresentação da temporada 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que este ano tem o ator José Loreto no papel de Jesus, recebeu um público superior à estreia do ano passado na cidade teatro localizada no agreste pernambucano, a 180 km do Recife.

Segundo a coordenação do evento, mais de 10 mil pessoas foram assistir ao espetáculo que, contando uma história comovente em cenários monumentais e uma grandiosa produção, emocionou não só a plateia formada por um público de todas as idades, mas também os artistas que subiram ao palco.

Foto:@allisontorresfotos

“É uma emoção gigantesca essa energia de quase 10 mil pessoas ali vibrando, só com bons pensamentos, orações, com pedidos, com curas e agradecimentos. Parece que vem tudo para mim também. Estou sendo o porta voz desse mestre, desse grande professor, desse Jesus Cristo com muita honra. Vamos embora que só começou a temporada”, afirmou José Loreto ao final da apresentação de estreia.

Letícia Sabatella, que faz Maria, destaca a interação do elenco com o público. “Todo mundo conseguiu viver a emoção junto com a plateia. É muito lindo, uma plateia gigante, um espaço superamplo, o céu aberto sobre nossas cabeças, muitas estrelas. E Nossa Senhora é a compaixão que eu sinto que nos une a todos”.

Foto:@allisontorresfotos

O ator Werner Schünemann, que faz Herodes, também ficou impressionado. “Até onde a gente via tinha gente. Gente concentrada acompanhando a nossa história, a nossa peça. Foi uma estreia muito intensa e muito emocionante”.

“Foi incrível. Olhar aquele público imenso, aquele mar de gente é impressionante. A gente se sente na história. Muito lindo. É muita energia junta e isso requer muito do ator para trabalhar a nossa ligação com o público.”, ressaltou Leopoldo Pacheco, que interpreta Pilatos.

Foto:@allisontorresfotos

E acordo com pesquisa realizada pela direção, 73% do público que foi a estreia eram mulheres. Do público total, 58,8% nunca tinham ido ao espetáculo, 12.6% tinham assistido mais de uma vez e 28,6% uma vez. Com relação a avaliação da encenação, 88,7% classificaram como excelente e 7% bom.

“É muito gratificante ver que temos a aprovação de quase 100% do público. Isso nos estimula a querer fazer um espetáculo cada vez melhor”, afirma Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, que realiza o evento.

O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém vai até o próximo domingo, dia 20. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.novajerusalem.com.br em até 12 vezes no cartão.