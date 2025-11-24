“Esse ano foi muito especial”: Alê Jordão confirma circuito global e leva neon pra Miami

Gatas, segura a peruca porque o Alê Jordão resolveu que esse finzinho de ano ia ser trabalhado no corre internacional! Eu fico passada porque o homem não para, é daqueles que se depender dele, 2025 fecha no design e na arte global. Amo!

Olha só a maratona! No dia 25 de novembro ele já chega com festa na Casa Bradesco pra celebrar o livro God Save the Sneakers, que tá simplesmente um escândalo.

São seis capas diferentes, uma em shape de skate e cinco em acrílico, uma coisa que mistura arte, design e street de um jeito que só o Alê sabe.

Uma das obras do maravilhoso Alê pra Skate Week 2025. (Foto/Reprodução: arquivo pessoal)

O livro já rodou Milão, Londres, Lima, Miami, Rio e SP e reúne aquele material que faz o povo suspirar com as imagens e os textos, tudo pensado com curadoria do William Baglione.

Aí não dá tempo nem de respirar porque de 28 a 30 de novembro o homem já está no Centro Cultural São Paulo para a Skate Week 2025. E claro que tem tudo a ver com ele, né? Neon, material urbano, aquela estética pop provocante, tudo conversando com a vibe do evento como se tivesse sido feito sob medida!

Mas calma que ainda não acabou, amados! A Galeria Mercado Moderno botou Alê Jordão no avião e mandou ele direto pra Design Miami entre 2 e 7 de dezembro. Queridas, isso é simplesmente a maior plataforma global de design colecionável. Ele leva a série Bullet Proof, que é maravilhosa porque brinca com a tal história de fragilidade e força, aquela coisa que a gente olha e pensa que tem conceito, discurso e tendência.

Neon e crítica pop marcam presença na Pinta Art Fair. (Foto/Reprodução: arquivo pessoal)

E como se não bastasse, ainda tem Pinta Art Fair de 4 a 7 de dezembro. A única feira dedicada à arte latino-americana durante a Miami Art Week. Lá ele chega com trabalhos que são a cara dele, tudo no neon, no dólar, no bitcoin, no choque visual. We Love Cash, I Need a Dollar, Dollar x Bitcoin, essas coisas que já são assinatura do homem.

E ele mesmo falou, todo emocionado, que “este ano foi muito especial” porque pôde colocar o trabalho dele em outros contextos, provocar conversa, inspirar, ocupar espaço. E eu acho é pouco, porque quando a arte chega assim, grande, espalhada e bem feita, ela pega o mundo de surpresa.

E se preparem porque Alê Jordão vai fechar o ano como gosta, na luz, no barulho e no lugar onde a arte vira assunto global. E eu vou estar de olho em tudinho, porque perua que é perua ama um close cultural!