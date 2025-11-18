Especial de ‘Beleza Fatal’ será lançado na HBO Max em dezembro

O universo de Beleza Fatal vai ganhar um novo capítulo e desta vez fora da ficção. A HBO Max anunciou que o “Especial Beleza Fatal” estreia em dezembro, reunindo o elenco para relembrar cenas marcantes e momentos de bastidores que conquistaram o público.

O material, com apenas um episódio, traz parte dos atores de volta à famosa mansão dos Argento, em São Paulo, enquanto outros participam por vídeo, incluindo o autor Raphael Montes e a diretora Maria de Médicis.

A trama de Raphael Montes fez história como a novela mais consumida da plataforma.

Lançada em 27 de janeiro, a novela fez história ao se tornar a primeira produção brasileira original da plataforma a alcançar o topo dos conteúdos mais assistidos. Um feito que consolidou a força da trama de vingança liderada por Sofia (Camila Queiroz), marcada pela injustiça que levou sua mãe à prisão após a armação da prima Lola (Camila Pitanga). No meio desse caos, a protagonista encontrou apoio em Elvira (Giovanna Antonelli), reforçando um trio que virou febre entre os assinantes.

Além do especial, a plataforma já trabalha na aguardada sequência da novela. A continuação de Beleza Fatal está em fase inicial de desenvolvimento e conta com o retorno encaminhado de Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri.

A novela terá uma continuação, prevista para estrear em 2027.

A proposta da nova leva de episódios é expandir o universo criado, mantendo a essência que conquistou o público, mas abrindo espaço para novas histórias, conflitos e viradas surpreendentes. A previsão é que a nova temporada chegue ao catálogo em 2027, caso o calendário siga como planejado.