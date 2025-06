Especial da Globo vai reunir Orquestra Sinfônica Brasileira e grandes artistas para celebrar trilhas de novelas que marcaram gerações

Amores, estava eu plena saboreando um maravilhoso café da manhã com avocado toast, chá vermelho e frutas frescas da estação, quando recebi uma informação que aqueceu meu coração noveleiro! A TV Globo e a Orquestra Sinfônica Brasileira vão se unir, meu bem, para um espetáculo digno de final de novela das 9. Grandes artistas brasileiros também vão apresentar as canções mais icônicas das novelas clássicas da Globo. E o especial já tem data marcada: vai ao ar no dia 11 de junho, logo após ‘Vale Tudo’.

Música e novela são expressões culturais que emocionam, conectam e ajudam a contar a história do Brasil. Enquanto a música tem o poder de despertar memórias; a novela reflete a alma do povo brasileiro por meio de tramas envolventes e personagens inesquecíveis. E para celebrar os 60 anos da TV Globo e os 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira, a emissora vai reunir as duas no especial ‘Novela em Sinfonia’, um passeio pela história das telenovelas da TV Globo por meio de suas trilhas sonoras. Com apresentação de Tony Ramos, grandes nomes da música brasileira irão interpretar canções que ficaram eternizadas nos folhetins e marcaram gerações de brasileiros, acompanhados de músicos da OSB, sob a regência do maestro Lanfranco Marceletti.

Diogo Nogueira (Globo/Beatriz Damy)

“‘Novela em Sinfonia’ mostra toda a potência da música brasileira nessa grande colaboração entre TV Globo e a Orquestra Sinfônica Brasileira levando uma experiência única e emocionante ao público de todo o país. Nesse especial, promovemos grande encontros mostrando toda a pluralidade da nossa cultura, reunindo vozes, ritmos e gêneros brasileiros numa grande celebração à história das telenovelas da TV Globo”, afirma Joana Thimoteo, diretora de Gênero de Música da TV Globo.

Apresentando novos arranjos de temas que marcaram gerações e continuam vivos na memória afetiva do público. Artistas como Alexandre Pires, Alcione, Ana Castela, Carlinhos Brown, Chitãozinho e Xororó, Daniel, Diogo Nogueira, Elba Ramalho, Fábio Jr., Fafá de Belém, Ferrugem, Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, João Gomes, Lauana Prado, Liniker, Luísa Sonza, Paula Fernandes, Roberta Miranda, Seu Jorge, Wesley Safadão e Xande de Pilares dão voz a essas canções, acompanhados por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira.

O especial percorre trilhas sonoras desde os anos 1970 até os dias atuais, combinadas com imagens icônicas das novelas, criando uma experiência audiovisual única para toda a família. “Em parceria com a Globo, buscamos criar experiências significativas a partir de uma referência comum e poderosa: a memória. E no Brasil, poucas manifestações culturais ocupam esse lugar com tanta força quanto as novelas. Muitas das nossas melhores lembranças estão ali — cenas que atravessaram gerações, conectaram famílias e marcaram nosso imaginário coletivo”, conta Ana Flávia Cabral Souza Leite – CEO e vice-presidente da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira.

O especial ‘Novela em Sinfonia’ tem direção artística de Luiz Henrique Rios, direção geral de Fellipe Ayala e produção de Fabricio Peralva e Valesca Campos. A direção de gênero é de Joana Thimoteo. É aquele tipo de especial da Globo que a gente assiste segurando um lencinho na mão e uma taça na outra, tá?