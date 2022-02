Eslovênia revela que deu oportunidade para conhecer Arthur Aguiar

A moça com nome de país disse que se permitiu conhece-lo

A moça com nome de país disse que se permitiu conhece-lo

Quem vê Arthur Aguiar voltando de dois paredões no ‘BBB22’, nem acredita. Afinal de contas, o ator entrou cancelado pelas 16 traições que cometeu no casamento com Maira Cardi. E isso foi pauta de uma conversa, na madrugada desta sexta-feira, (18), entre Arthur e Eslô.



Papo da sis com o brother

“As pessoas tinham uma opinião formada sobre você e pouquíssimas pessoas deram a oportunidade de conhecer o Arthur”, disse a ex-miss. Aguiar concordou plenamente com que ela disse, que completou: “Eu sou uma das pessoas que vim [com o pré julgamento], mas eu me permiti. No terceiro dia, falei: ‘porra, me surpreendeu’”.

Eslô falando para o Arthur que as pessoas já tinha um pensamento formado sobre ele daqui de fora de situações que saiu nas mídias. #BBB22 pic.twitter.com/SHEY7UjWjk — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) February 18, 2022

A moça ainda disse que o conhecia somente pelo que via na mídia e ele disse que a mídia quem conturbou sua imagem.

Fofa né?!