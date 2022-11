Esclerose múltipla: Christina Applegate desabafa sobre trabalho: “Foi tão difícil”

Atriz foi diagnosticada com esclerose em agosto de 2021 e contou detalhes da sua carreira com a doença

A gente sabe que o diagnóstico de esclerose múltipla veio como um furacão na vida de Christina Applegate, mas só agora tivemos uma conexão mais intensa com a atriz. Em entrevista para a Variety, ela conta como é conviver com a doença e tentar manter a rotina de trabalho na reta final da série ‘Dead to Me’.

“Trata-se de encontrar o que sou capaz de fazer. Sou tão nova nisso agora. Leva tempo para descobrir essa doença e descobrir o que está causando os sintomas. Sou apenas uma novata em tudo isso. Então, estou tentando descobrir, e também estou de luto pela pessoa que eu era. Eu tenho que encontrar um lugar que seja tão amoroso quanto o meu set, onde eles não vão pensar que eu sou uma diva dizendo: ‘Ei, eu só posso trabalhar cinco horas'”, disse.

A loira ainda disse que não sabe como voltará a atuar nas telinhas por causa das limitações da doença. “Não há nenhuma maneira de eu poder fazer o trabalho que acabei de fazer novamente. Quero dizer, foi tão difícil…”, desabafou ela.