Erika Januza é uma das novas integrantes do Saia Justa no GNT

Erika Januza é um dos novos nomes confirmados para a próxima temporada do “Saia Justa”, no GNT. Eliana segue no comando da atração, que conta também com Bela Gil e Tati Machado, que participa até o início de sua licença maternidade, dando sua contribuição ainda mais especial em maio, mês das mães. A chegada da nova Saia reforça a vocação do programa de estar sempre se renovando para trazer diferentes vozes femininas e suas perspectivas sobre temas da atualidade, com suas vivências, reforçando a importância da pluralidade brasileira.

“O Saia Justa tem na sua essência a renovação constante, buscando sempre novas vozes para integrar essa roda de conversa sobre o feminino. Erika é uma mulher versátil e talentosa, e nos conquistou ao criar e apresentar o “Rainhas Além da Avenida”, conduzindo conversas de forma envolvente e acolhedora. Estamos muito contentes com a chegada dela, que reforça a vocação do Saia em proporcionar entretenimento com conversas leves e relevantes para o público”, celebra Patricia Koslinski, Head de Conteúdo Variedades em Produtos e Serviços Digitais da Globo.

“Eu estou muito honrada em sentar neste sofá a partir de agora. Mulheres muito inspiradoras passaram por ele e me sinto muito realizada por me unir a esses nomes. O Saia é um espaço de conversa, de debate, de muita troca. E eu quero contribuir bastante para esses diálogos propostos pelo programa. Venho de um momento em que tenho realizado muitos sonhos. Esse é mais um deles. É uma alegria compartilhá-lo com mulheres como a Eliana, a Tati e a Bela Gil. Que venha uma linda temporada de muita conversa e troca pela frente”, afirma Erika.

Erika Januza nasceu em Contagem, Minas Gerais, e iniciou sua carreira como atriz em 2012 protagonizando a série Subúrbia na TV Globo. Desde então esteve em produções como “Em Família”, “Sol Nascente”, “O Outro Lado do Paraíso”, “Amor de Mãe” e “Arcanjo Renegado”. Recentemente, apresentou no GNT o “Rainhas Além da Avenida”, no qual entrevistou rainhas de bateria das escolas do Grupo Especial sobre as delícias e os desafios da profissão, com um olhar sensível e atento para as mulheres por trás da fantasia.

“2025 marca o meu segundo ano como âncora do “Saia Justa”. Sempre uma honra e um grande aprendizado fazer parte deste programa que nos faz refletir e crescer com os temas abordados dentro do universo feminino. Erika Januza se junta a mim, Bela Gil e Tati Machado, que daqui a pouco sai de licença maternidade para ter o Rael, para termos encontros que prometem todas as noites de quarta-feira”, conta Eliana. “O Saia Justa é feito de trocas transformadoras e tenho certeza que teremos conversas sinceras e ótimas reflexões. Que ela seja mais que bem-vinda!”, complementa desejando boas-vindas à nova Saia.

Nesta nova etapa, o “Saia Justa” segue como um espaço de leveza, descontração e reconhecimento para o público feminino, sem deixar de lado as conversas inspiradoras. Com direção de Tatiana de Lamare, a nova temporada estreia no dia 30 de abril e será exibida toda quarta-feira, às 22h30, no GNT e no Globoplay.

