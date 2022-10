Erika Hilton é a primeira travesti a ser eleita como Deputada Federal

Além de representar a comunidade LGBTQIA+, Erika também trará a representatividade racial para o cargo.

E finalmente a diversidade e a inclusão social está dando as caras na política brasileira. Hoje, no estado de São Paulo, foi eleita a primeira Deputada Federal travesti da história.

Com 199.914 votos válidos, a candidata Erika Hilton (Psol), é a primeira travesti a ocupar uma das vagas de Deputado Federal.

Além de fazer parte da classe LGBTQIA+, Erika também está dentro de outra das principais minorias que assolam o povo brasileiro, ela é preta.

Em seu Instagram, a candidata fez uma publicação em comemoração a sua vitória e escreveu: “Já dá pra dizer: travesti preta eleita”.