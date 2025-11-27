Equipe de Luiza Possi reage à revelação de Maria Gadú sobre romance: “Luiza não fará nenhum comentário”

Amor, segura na minha mão porque o Brasil acordou com o plot twist lésbico-musical mais inesperado do ano! A noite de terça-feira estava tranquila, serena, calma… até Maria Gadú, sim, a dona de “Shimbalaiê”, decidir entrar num post de Luiza Possi e CONFIRMAR, no maior naturalismo, que já namorou a cantora.

Foi um comentário, foi uma frase. Foi um terremoto.

O país inteiro entrou num surto coletivo digno de galeria do Rock em liquidação. E aí, claro, foram ouvir quem? A equipe de Luiza Possi.

E o que eles disseram? A assessoria foi procurada pela nossa já lenda Revista Contigo, e a resposta veio seca, reta, cirúrgica, quase jurídica: “Luiza não fará nenhum comentário.”

Sem emoji.

Sem sorriso.

Sem respiro.

Sem “obrigada pela pergunta”.

Nada.

Foi a resposta mais silenciosamente barulhenta do showbusiness brasileiro.

A cantora Maria Gadú, 38, revelou nas redes sociais ter tido um relacionamento com Luiza Possi, 41. Fotos: Reprodução/Instagram

E, como sempre acontece nesses casos, o silêncio virou gasolina jogada na fogueira da internet.

A web interpretou de 27 maneiras diferentes, e todas elas trending.

Luiza Possi postou um vídeo reflexivo sobre “tempos injustos”. A web viu, curtiu, passou. Mas aí Gadú apareceu nos comentários e escreveu: “Lembrei do nosso namoro…”

Meu amor, quando eu te digo que esse país não tem estrutura para lidar com sutilezas, EU NÃO ESTOU BRINCANDO. Foi só essa frase pra Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Orkut ressuscitado e até grupo de condomínio começarem a debater o relacionamento que ninguém sabia.

Com a afirmação inusitada de Gadú e a recusa de Possi em comentar, o episódio continua movimentando fãs, curiosos e observadores atentos, enquanto o assunto se consolida como um dos temas mais comentados do dia no entretenimento brasileiro.