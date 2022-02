Equipe de Jade Picon não para de queima-la! Agora foi com a AVON…

Ou Léo Picon se mexe ou a irmã dele será prejudicada por causa da equipe que gerencia suas redes sociais

Equipe de Jade continua pisando na bola e feio… Na última quarta-feira, (9), uma seguidora perguntou a marca do batom que a sister estava usando no programa para o Twitter oficial da moça e a equipe respondeu: “deve ser daquela marca lá”. A marca em questão é simplesmente: AVON!

A marca, que é mais conhecida que Jade Picon anos-luz, não gostou de ser chamada dessa forma e respondeu: “É óóóbvio que é o meu Power Stay Vermelhaço, o único batom não sai da boca da Jade. Chama uma das minhas representantes pra você também ficar perfeita com o batom “daquela marca lá”, Liz [nome da seguidora]. Beijinhos de Power Stay”. AFRONTOSA NÉ? AMOOOOO!

É óóóbvio que é o meu Power Stay Vermelhaço, o único batom não sai da boca da Jade 💅💄💋 Chama uma das minhas representantes pra você também ficar perfeita com o batom "daquela marca lá", Liz. Beijinhos de Power Stay 😘 #OlhaDeNovo #AvonTáOn — Avon 💄 #VemDePerfumeBom (@AvonBR) February 10, 2022

E mais: depois, a marca mudou seu nome no Twitter para “Aquela marca lá”.

Os administradores da participante ficaram muito sem graças com a situação e postaram uma foto de Jade com a legenda: “#NovaFotoDePerfil com o Power Stay Vermelhaço da dona Avon”. E debochada que só, a marca respondeu: “hummmmm que linda, lindaaa!! Tá linda, viu linda??? Gosto assim, de Power Stay. Vi que o Vermelhaço não sai da sua boca, né? Batom de líder… É o que eu uso quando preciso canetar também. Boa festa, viu?”, dando a entender que a participante está na listinha de personas non gratas…

#NovaFotoDePerfil com o Power Stay Vermelhaço da dona Avon💄 pic.twitter.com/ZBzf3izwJm — jade picon 🌪 (@jadepicon) February 10, 2022

Só para relembrar, anteontem (8), a conta de Jade no Instagram (@jadepicon), fez um post onde acusava Arthur Aguiar de “Gaslighting” e “Manipulação Psicológica”. Maira acionou os advogados, invadiu a live do irmão de Jade e o post foi apagado. Super profissionais né? Ironias…